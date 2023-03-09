بيان هام من مركز الفلك الدولي حول رؤية هلال رمضان في الأردن - صورة

الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي إن الحسابات السطحية لهلال شهر رمضان المبارك، تبيّن أنّ القمر يوم الأربعاء 22 آذار الحالي يغيب في سماء عمّان والقدس بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و11 دقيقة.

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وبيّن المرصد، أن رؤية هلال رمضان في عمّان والقدس في 22 من آذار حالي ممكنة في حالة صفاء الغلاف الجوي.



وأضاف أن بعض الدول ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 آذار والرؤية يومها مستحيلة، في حين ستتحرى العديد من الدول هلال رمضان يوم الأربعاء 22 آذار والرؤية يومها ممكنة.



وتبيّن الخارطة المرفقة مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 آذار من جميع مناطق العالم، بحيث أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر لغروب القمر قبل الشمس أو/و لحدوث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.



- رؤية الهلال غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.



- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون

الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.





