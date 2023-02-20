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الإثنين، 20-02-2023 04:25 م

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

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الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم، الاحتفال الذي نظَّمته المديرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، والتي تأتي استمراراً لنهج المديرية في تعظيم المناسبات الدينية واستذكار معانيها السامية.اضافة اعلان

 
وأكَّد مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة في كلمة له خلال الحفل على المبادئ والمعاني الراسخة التي تحملها هذه الذكرى الطيبة وما تكتنفه من دروس وعبر مستقاة من سيرة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لافتاً إلى مكانة القدس الشريف، ومنزلتها في قلوب الهاشميين الذين حملوا لواء الأمة، ومضوا منافحين عن قضاياها وحقوقها وتطلعات أبنائها.

من جانبه، بيّن المقدّم ناصر نجادات من إدارة الإفتاء والإرشاد الديني، القيم المستوحاة من حادثة الإسراء والمعراج، التي كرَّم بها الله –عزَّ وجلَّ- نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحاط بها من دروس في الثبات سار عليها آل هاشم الغرّ الميامين، فقدّموا التضحيات والشهداء في سبيل الدفاع عن الأمة ومقدساتها، داعياً العلي القدير بأن يُعيد هذه الذكرى العطرة بالخير والبركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى وطننا وشعبنا، في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

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