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الثلاثاء، 28-02-2023 10:45 ص

العثور على خوذ عسكرية لشهداء أردنيين من الجيش العربي في القدس - صور

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال المستشار الإعلامي بمحافظة القدس معروف الرفاعي إنه تم العثور على خوذتين عسكريتين لشهيدين أردنيين في القدس. 

وبيّن الرفاعي في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" إن الخوذتين تعودان لقبل عام 1967، موضحاً أن احدها مكتوب عليها أسم الشهيد مناور أبو الغنم ورقمه العسكري. 

وأشار إلى أنه يجري الآن التواصل مع السفارة الأردنية في رام الله لتسليم الخوذتين للأردن بشكل رسمي. 

وأكد الرفاعي أنه بعد مرور كل هذه الأعوام ما زال دم الشهداء الأردنيين يزكي تراب القدس بالمعارك التي خلدها التاريخ.

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