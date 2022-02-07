تأخر صرف مكافآت فرق التقصي على حدود العمري .. والصحة ترد

الوكيل الإخباري - شكى عاملون في فرق التقصي الوبائي على حدود العمري، من تأخر صرف المكافآت الشهرية لهم، نظرا لعملهم على الحدود.

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وقال محمد حسن، احد اعضاء فرق التقصي لـ" الوكيل الإخباري" إن وزارة الصحة كانت تصرف لكل شخص بالفريق 300 دينار مكافأة، إلا أنه منذ 10 أشهر حتى الآن لم يتم الصرف.



وأوضح حسن، أنه يوجد على حدود العمري 3 فرق تقصي يعملون 24 ساعة وعلى مدار الشهر، منوهاً إلى أنهم رفعوا العديد من المخاطبات والمطالبات دون جدوى.



مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، قال إنه هذه المكافآت تصرف بأثر مالي من الموازنة العامة.



وبيّن البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم صرف المكافآت جميعاً للفرق عند إقرار الموازنة العامة وبأثر رجعي.