الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

الإدارة المحلية تدعو للإبلاغ عن الآبار المهجورة

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

المركزي يستحدث خطا ساخنا

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

إصابات كورونا عالميا تصل إلى 394.9مليون إصابة

غزة: 5 وفيات و4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية في الإمارات تثير مزيداً من الجدل

كيف تحولت مصر من دولة عاجزة في الكهرباء إلى مصدرة في 7 سنوات؟

الإثنين، 07-02-2022 10:32 ص

تأخر صرف مكافآت فرق التقصي على حدود العمري .. والصحة ترد

220226123042354781014


الوكيل الإخباري - شكى عاملون في فرق التقصي الوبائي على حدود العمري، من تأخر صرف المكافآت الشهرية لهم، نظرا لعملهم على الحدود. 

اضافة اعلان


وقال محمد حسن، احد اعضاء فرق التقصي لـ" الوكيل الإخباري" إن وزارة الصحة كانت تصرف لكل شخص بالفريق 300 دينار مكافأة، إلا أنه منذ 10 أشهر حتى الآن لم يتم الصرف.


وأوضح حسن، أنه يوجد على حدود العمري 3 فرق تقصي يعملون 24 ساعة وعلى مدار الشهر، منوهاً إلى أنهم رفعوا العديد من المخاطبات والمطالبات دون جدوى.


مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، قال إنه هذه المكافآت تصرف بأثر مالي من الموازنة العامة.


وبيّن البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم صرف المكافآت جميعاً للفرق عند إقرار الموازنة العامة وبأثر رجعي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120221611295934219684

الإدارة المحلية تدعو للإبلاغ عن الآبار المهجورة

تتتت

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

ث

نقابة الخدمات العامة توقع اتفاقية تشمل جميع العاملين في قطاع الفنادق

خخخخ

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

البنك المركزي (5)

المركزي يستحدث خطا ساخنا

220226134339716328224

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

أخبار متعلقة
61b37dfb4236040dc05ea0c2

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

0L5A0264

النقل: طورنا استراتيجية القطاع للأعوام المقبلة

لقاح 4

افتتاح مركز تطعيم كورونا في بوليفارد العبدلي

وزارة الصحة

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الاحد - اسماء

12202123231233151086978

الصحة لـ الوكيل : لم نمنح استثناءات من أمر الدفاع 35

كورونا 5

نسبة الفحوصات الايجابية فوق 5% في الاردن