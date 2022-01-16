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الأحد، 16-01-2022 08:42 م

تأخير دوام مستشفى الجامعة الاردنية

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الوكيل الاخباري - قرّر عطوفة مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال ملحم تأخير دوام يوم غد الاثنين الموافق 2022/1/17، ليبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين.

وأضاف أنه يرجى من جميع مدراء الدوائر ومسؤولي الورديات إجراء الترتيب اللازم للورديات المناوبة وحسب خطة الطوارئ.

علماً بأن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.

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