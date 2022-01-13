الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من الجمعة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة إبتداءً من صباح يوم الجمعة تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، ورفع حالة الطوارئ حسب تقييم مديري المديريات والمكاتب والمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية وذلك نظراً لاختلاف تأثير المنخفض الجوي على محافظات المملكة.

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