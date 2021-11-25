الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

منظمة حقوقية: معظم حالات العنف ضد المرأة من داخل اسرتها

طبيب أردني يوضح بشأن المتحورات المثيرة للقلق

امر دفاع جديد في الاردن اليوم لمواجهة جائحة كورونا

مندوبا عن الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

تحويلات مرورية على طريق جابر عمان - المفرق

شكاوى من تعطل تفريغ الحبوب في العقبة والموانئ ترد - فيديو

الأمن : شخص يطعن شقيقه ويخفي جثته في الأغوار الجنوبية

مستشفى المؤسس يرد على اتهامات وفاة فتاة بعد خلع ضرس العقل

وزارة العمل تعلن عن توفر 200 فرصة عمل

العاملون في الأونروا : إضراب شامل ومفتوح الخميس المقبل

الخميس، 25-11-2021 12:21 م

تأهل مشاريع للاستفادة من منح مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور خلال حفل الخميس، عن المشاريع التي تأهلت من خلال الدعوة الثانية للتقدم بطلبات الاستفادة من منح مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية (مكون منظمات المجتمع المدني)، والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل الوزارة ومنظمة الخبرة الفرنسية،

وقال الضمور، إن الوزارة تسعى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ واعتماد طرق جديدة لتنسيق الجهود على المستويين المحلي والوطني، رغم الصعوبات والتحديات الحالية التي نمر بها جميعاً.

واضاف أن هذه الجهود تأتي لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع الوزارات والجهات الشريكة المسؤولة عن تحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع منها مؤسسات المجتمع المدني.

وبين الضمور، أن الوزارة اختارت 3 مناطق، وهي الكرك جرش وعمان، ممثلة لأقاليم الشمال والوسط والجنوب، لتنفيذ "برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية"، بناء على عدة معايير، كما تزامن مع إدراج كل من الكرك وجرش وعمان ضمن المراحل الأولى لتنفيذ استراتيجية استبدال الرعاية الإيوائية بالرعاية البديلة.

وثمن الجهود المشتركة التي بذلت خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمكون دعم مؤسسات المجتمع المدني، اذ شكلت الوزارة 3 مجموعات تضم شركاء من مختلف الجهات وأطلقت عليها اسم "مجموعات عمل التماسك الاجتماعي"، لتقود عملية المتابعة والتحليل في تنفيذ أنشطة منظمة الخبرة الفرنسية ونتائجها ولإيجاد فرص تمثيل وتشبيك على مستوى وطني ومحلي من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب عن أمله في نجاح واستمرارية الدور المهم الذي ستقدمه تلك المشاريع التي تأهلت للحصول على المنح في تعزيز وتنمية السياسات الوطنية في مجالات عمل هذه المشاريع، والمحافظة على النهج التشاركي بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في المستقبل، لا سيما تحريك العجلة الاقتصادية ما ينعكس إيجاباً على حياة الأسر الاجتماعية والنفسية.

واوضح أن تنفيذ مثل هذه المشاريع له الدور الكبير في بث روح التعاون والتعاضد بين مكونات المجتمع في مختلف المجالات التي يحتاجها المواطن وخدمة الفئات الهشة التي تحتاج تعاون الجميع في خدمتها ورعايتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e-53

منظمة حقوقية: معظم حالات العنف ضد المرأة من داخل اسرتها

كورونا

طبيب أردني يوضح بشأن المتحورات المثيرة للقلق

حظر

امر دفاع جديد في الاردن اليوم لمواجهة جائحة كورونا

1637843802469

مندوبا عن الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

60d736ea723e4

تحويلات مرورية على طريق جابر عمان - المفرق

مو

شكاوى من تعطل تفريغ الحبوب في العقبة والموانئ ترد - فيديو

أخبار متعلقة
543cb83b-3225-420c-b618-800ef62dbe43

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

متسولين

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

صناعة عمان

صناعة عمّان تعلن قريبا شروط الانضمام لمبادرة هوية وعلامة تجارية متوسطية

pp

اصابة الناطق باسم وزارة التنمية بفيروس كورونا

5ff045d281c4e

المعونة تعلن عن موعد انتهاء برنامج تكافل 3

وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

وزارة التنمية تعلن حلّ 97 جمعية