التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية الشهر الحالي 182 متسولا منهم 99 من البالغين، و83 من الأحداث في العاصمة عمان.

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وقال مدير وحدة مكافحة التسول بالوزارة ماهر الكلوب في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء إنه تم ضبط 55 متسولا من الذكور البالغين و44 متسولة من الاناث البالغات و 65 من الذكور الأحداث و 18 من الاناث الأحداث.



وأضاف أن تم ضبط 35 متسولا غير أردنيا في عمان، علما بأن عدد الحملات المنفذة لضبط المتسولين بلغت 132 حملة منذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي.