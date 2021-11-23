الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

الملك وولي عهد أبوظبي يشددان على العمل لتعزيز الشراكات التنموية

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الثلاثاء، 23-11-2021 03:00 م

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

متسولين


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات


ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية الشهر الحالي 182 متسولا منهم 99 من البالغين، و83 من الأحداث في العاصمة عمان.

اضافة اعلان


وقال مدير وحدة مكافحة التسول بالوزارة ماهر الكلوب في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء إنه تم ضبط 55 متسولا من الذكور البالغين و44 متسولة من الاناث البالغات و 65 من الذكور الأحداث و 18 من الاناث الأحداث.


وأضاف أن تم ضبط 35 متسولا غير أردنيا في عمان، علما بأن عدد الحملات المنفذة لضبط المتسولين بلغت 132 حملة منذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
18

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

421157_1_1628436662

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

0L5A9566

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

كورونا 7

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

كورونا 6

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

543cb83b-3225-420c-b618-800ef62dbe43

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

أخبار متعلقة
M63A0713

تسجيل اكثر من 1700 اصابة بكورونا في عمان

f5ca2004-8eb3-4059-a2d4-550ba5b8ab23

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

pp

اصابة الناطق باسم وزارة التنمية بفيروس كورونا

5ff045d281c4e

المعونة تعلن عن موعد انتهاء برنامج تكافل 3

20190708T135715-1562583435057577900-36

وزير الزراعة: كل مزارع تضرر من سد الوالة سيأخذ حقه

وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

وزارة التنمية تعلن حلّ 97 جمعية