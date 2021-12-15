تاكيد جديد من التربية حول تكميلي التوجيهي

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ثقة الوزارة بقدرة مديري المدارس والمشرفين والمعلمين، من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين ولجان ميدانية على توظيف نتائج الاستعدادات التي تبذلها الوزارة لتوفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة.

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جاء ذلك بحسب بيان صحفي لوزارة التربية والتعليم، الأربعاء، خلال زيارة الدكتور العجارمة لعدد من المراكز الامتحانية في لواء ذيبان، ولقائه مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام في اللواء؛ لمتابعة آخر الاستعدادات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2021 الامتحان التكميلي.



وأكد الدكتور العجارمة، بحضور مدير التربية والتعليم للواء ذيبان الدكتور نضال المجالي، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة، ضرورة توفير جميع متطلبات البيئة الامتحانية الملائمة من حيث المقاعد المناسبة، والمياه، وتهوية القاعات وحسن إنارتها، وتحقيق شروط البروتوكول الصحي المتبع.



ولفت الدكتور العجارمة إلى ضرورة مراعاة احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى قاعات الامتحان؛ بحيث تكون هذه القاعات في الطوابق الأرضية في المدارس، وتوفير الممرات وفق الكودات الخاصة بهم وغيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.



ومن جانب آخر، أكد الدكتور العجارمة اهتمام الوزارة بتطوير التعليم المهني والتقني، وتهيئة البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة والجاذبة في المدارس والمشاغل، وتحفيز الطلبة للالتحاق به، وربط هذا النوع من التعليم بسوق العمل واحتياجاته وتطوراته المحلية والإقليمية والعالمية.



كما أكد خلال زيارته المشغل المهني في مدرسة لب الثانوية للبنين في اللواء، التزام الوزارة بتوفير البيئة الملائمة للتعليم المهني، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، وتطوير أنموذج للتعليم المهني يحاكي مهارات المستقبل، والارتقاء بمخرجاته وتحفيز الطلبة للالتحاق به.



وكان مديرو ومديرات المدارس في لواء ذيبان عرضوا للعجارمة عددا من القضايا التي من شأنها الارتقاء بقطاع التربية والتعليم في المنطقة، معربين عن تقديرهم لدور الوزارة وجهودها في رسم السياسات التربوية التي تسعى لتحقيق فلسفة التربية في الأردن.

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