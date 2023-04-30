الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 02:02 م

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر نيسان الحالي.

وهنأ المهندس السعايدة أسرة الهيئة من أعضاء مجلس المفوضين وكافة موظفيها وجميع العاملين في كافة أرجاء الوطن فى مختلف القطاعات بمناسبة يوم العمال العالمي، لما يقدموه من نماذج مضيئة فى البذل والعطاء لبناء الوطن ورفعة شأنه. 

متمنيا تحقيق المزيد من الإنجازات بجهود أبناء الوطن المخلصين في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.

 




 

 


 

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