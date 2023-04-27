"تنظيم الطاقة" تنشر رابطاً لاحتساب قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رابطاً لاحتساب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي.

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وبيّنت الهيئة أنه بامكان المواطنين معرفة قيمة فواتير الكهرباء لديهم من خلال الرابط عبر إدخال البيانات المطلوبة، كقيمة الاستهلاك ونوع التعرفة والمحافظة ونوع العدد.

رابط احتساب قيمة الفاتورة: انقر هنا



وأضافت أن التطبيق متوفر على الهواتف النقالة الخاص بالهيئة بنسختيه (الأندرويد و IOS) وذلك عبر كتابة أسم التطبيق EMRC أو تحميل التطبيق نسخة الأندرويد على الرابط التالي: انقر هنا

وتحميل التطبيق (نسخة الأيفون) على الرابط التالي : انقر هنا













