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الأربعاء، 24-01-2024 12:40 م

تجارة الأردن: انخفاض أسعار المدافئ 15% مقارنة بالعام الماضي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي إن نسبة الإقبال على شراء المدافئ التي تعمل على الوقود والكهرباء انخفضت 20% مقارنة عن العام الماضي، واصفا الإقبال خلال الموسم "بالضعيف".

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وأضاف الزعبي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الاخباري" أن أسعار المدافئ بأنواعها انخفضت من 10 إلى 15% خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب انخفاض تكاليف الشحن ما بعد فترة كورونا، مؤكداً أن البضائع الكهربائية للموسم الحالي تم استيرادها سابقاً ولم تتأثر بأزمة البحر الأحمر.


ونوه أن الاقبال من المواطنين يكون أكثر على مدافئ الكاز كونها اقتصادية أكثر من مدافئ الكهرباء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإقبال على المكيفات يكون على مدار العام بسبب استخدامه بالتبريد والتكييف.


 




 

 


 

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