الحاج توفيق : تنظيم منتدى أعمال أردني -بحريني العام الحالي

الوكيل الاخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، خلال لقاء بالعاصمة المنامة، قضايا تتعلق بتوسيع آفاق التعاون التجاري وتفعيل الاتفاقيات، وبناء قاعدة اقتصادية صلبة بين البلدين.

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وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم السبت، شدد الجانبان على ضرورة الدفع بمبادلات الأردن والبحرين التجارية لمستويات أعلى وإقامة شراكات تجارية واقتصادية بين القطاع الخاص، وتوطيد آليات التعاون في شتى الميادين بينهما وتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.



ودعا الحاج توفيق، إلى تنظيم منتدى أعمال مشترك خلال صيف العام الحالي يضم مختلف مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، لعرض الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالأردن والبحرين بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة.



وبين أن مبادلات البلدين التجارية ما زالت أقل من الطموحات رغم تحسن أرقامها، ورغم توفر الفرص والإمكانيات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، وإيجاد أدوات فاعلة تُسهم في تنشيطها وإزالة أية قيود أو صعوبات تعيق حركة انسياب السلع بالاتجاهين.



يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 2023 نحو 130 مليون دولار أميركي، منها 67 مليون دولار صادرات أردنية.



وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين التي تم توقيعها خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة بداية العام الماضي 2023، في العاصمة البحرينية المنامة، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.



وجدد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، دعوته للتركيز على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي -العربي بقيادة القطاع الخاص، شريطة تمكينه من قبل الحكومات العربية وتسهيل أعماله.

وبين أن القطاع الخاص العربي ملزم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وخاصة بالظروف الصعبة التي تواجه الأمن الغذائي والتغير المناخي وغيرها من التحديات، داعيا لعقد مؤتمر اقتصادي عربي بقيادة اتحاد الغرف العربية بالتعاون والتنسيق مع الغرف العربية، يؤسس لتكامل عربي اقتصادي.