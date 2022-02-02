تجارة عمّان تبحث مع السفير المصري علاقات البلدين التجارية

الوكيل الاخباري - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى الأردن، محمد سمير، عددا من الموضوعات التي تخص التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها.



وحسب بيان صحفي للغرفة، تم خلال اللقاء بحث بعض المعيقات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين خاصة لجهة صادرات المملكة، وسبل التعاون المستقبلي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك ودفع وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف زيارات الوفود التجارية.

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