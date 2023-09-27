تجارة عمّان تدعو بناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إلى بناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية، يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

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وأكد خلال لقائه السفير الأردني الجديد لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين، من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين.



وحسب بيان للغرفة، الأربعاء، لفت الحاج توفيق النظر إلى أهمية استفادة المملكة من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي يستضيفه الأردن الشهر المقبل، للترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية العديدة.



وبين، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى المملكة العربية السعودية لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة أية صعوبات تواجه حركة انسياب التجارة.