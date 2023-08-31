الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

رفع أسعار البنزين والديزل في تسعيرة أيلول

رفع مدة أول عقد للعاملين بالتعليم الخاص إلى 12 شهرا

توجيه تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس في معان

ولي العهد: "يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية"

نتائج الشامل .. انتهاء تصحيح الامتحانات وتوقع إعلانها بعد أسبوعين

الضريبة تطلق إلكترونيا خدمة التحقق من براءة الذمة

عائلة الشهيد النقيب غيث الرحاحلة ترزق بالمولودة ريم - صورة

توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 مترا مكعبا

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر أيلول

الخميس، 31-08-2023 03:58 م

"رجال الأعمال" تشارك باجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية

1-10


الوكيل الإخباري - شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، في لقاء افتراضي عبر وسائل التواصل المرئي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأردني للتعريف بهيئة تنمية الصادرات السعودية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، اطلع المشاركون على المزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعة السعودية والتجارة في مختلف دول العالم.


ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بعقد مثل هذه اللقاءات، لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجمع الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة ربط الأردن والسعودية بسكة حديد لتعظيم التبادل التجاري بينهما، وتسهيل نقل السلع والخدمات للمنتج والمستهلك الأردني والسعودي بتكلفة أقل.


واستمع المشاركون، إلى شرح مفصل من ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك، خدمات تطوير المصدرين التي تتضمن الحسابات الاستراتيجية، والحوافز، والتدريب، وتقييم المصدرين والتقييم التفصيلي، وخدمات ترويج الصادرات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفرص التصديرية، وخدمات بيئة التصدير والتي تتضمن معالجة التحديات ودراسة الأسواق المستهدفة، والترويج للشركات والمنتجات من خلال برنامج "صنع في السعودية"، والتواصل مع الجهات الحكومية، وتبادل المعرفة، وإقامة وورش عمل.


وناقش المشاركون في اللقاء، عدداً من المواضيع التي تهم قطاع الصادرات من كلا البلدين، واقترحوا إنشاء منطقة حرة قريبة من الأردن، لتوفير فرصة لرجال الأعمال الأردنيين والدول المحيطة للاستثمار فيها والاستفادة منها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202318185122455625838

تحذير هام من البنك العربي لجميع عملائه

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

WhatsApp Image 2023-08-31 at 4.03.49 PM

رفع مدة أول عقد للعاملين بالتعليم الخاص إلى 12 شهرا

السجن-والاعتقال (2)

توجيه تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس في معان

63a7e789b88ea

78% حجوزات فنادق 5 نجوم في البحر الميت بعطلة نهاية الأسبوع

براءة

ولي العهد: "يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية"

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-06-20 at 11.38.37 AM

زراعة المفرق: تصدير نحو 425 ألف رأس من خراف العواسي للسعودية

64e300bd23130

الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة

عمال يحملون شاحنات بشحنة بندورة أردنية للتصدير - (أرشيفية)

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

64cb93361ddf1

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

1690910031560

منتدى الاستراتيجيات: منصة استثمر في الأردن بداية جيدة للتواصل مع المستثمرين

1690901735786

الأمير الحسن يجتمع برئيس جمهورية قبرص