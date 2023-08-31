"رجال الأعمال" تشارك باجتماع هيئة تنمية الصادرات السعودية

الوكيل الإخباري - شاركت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، في لقاء افتراضي عبر وسائل التواصل المرئي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأردني للتعريف بهيئة تنمية الصادرات السعودية.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، اطلع المشاركون على المزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعة السعودية والتجارة في مختلف دول العالم.



ورحب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، بعقد مثل هذه اللقاءات، لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجمع الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤكداً ضرورة ربط الأردن والسعودية بسكة حديد لتعظيم التبادل التجاري بينهما، وتسهيل نقل السلع والخدمات للمنتج والمستهلك الأردني والسعودي بتكلفة أقل.



واستمع المشاركون، إلى شرح مفصل من ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك، خدمات تطوير المصدرين التي تتضمن الحسابات الاستراتيجية، والحوافز، والتدريب، وتقييم المصدرين والتقييم التفصيلي، وخدمات ترويج الصادرات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفرص التصديرية، وخدمات بيئة التصدير والتي تتضمن معالجة التحديات ودراسة الأسواق المستهدفة، والترويج للشركات والمنتجات من خلال برنامج "صنع في السعودية"، والتواصل مع الجهات الحكومية، وتبادل المعرفة، وإقامة وورش عمل.



وناقش المشاركون في اللقاء، عدداً من المواضيع التي تهم قطاع الصادرات من كلا البلدين، واقترحوا إنشاء منطقة حرة قريبة من الأردن، لتوفير فرصة لرجال الأعمال الأردنيين والدول المحيطة للاستثمار فيها والاستفادة منها.