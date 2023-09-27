الأردن بالترتيب 222 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2023

الوكيل الإخباري -
احتل الأردن الترتيب 222 عالمياً، على مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2023، وفقاً لآخر تصنيف عالمي مُحدث.اضافة اعلان
وبين تقرير حديث من موقع "Numbeo
" وهو قاعدة بيانات عالمية، أن تكلفة المعيشة الشهرية في العاصمة عمّان لعائلة مكونة من 4 أفراد تصل الى ( 1817 ) دينار أردني، دون إيجار البيت، بمعدل تكلفة تصل إلى 511 دينار لكل فرد.
وبحسب التقرير جاءت باكستان في الترتيب الأول عالمياً كأرخص مكان للعيش، تلتها الهند، ثم مصر، ثم نيجيريا، ثم ليبيا، ثم سوريا، ثم نيبال.
وجاءت جزر برمودا أغلى دول العالم بتكاليف المعيشة، ثم سويسرا، ثم جزر كايمان، ثم جزر البهاما.