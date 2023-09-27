الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

الفيدرالي يضع سيناريوهات للتعامل مع التضخم ومفاجأة بشأن رفع الفائدة

الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان

رئيس الوزراء يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الملكة رانيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الذهب ينخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ شهر

ارتفاع أسعار القمح 3% عالمياً

الأردن يعزي العراق بضحايا حريق في قاعة أفراح

الأردن بالترتيب 222 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2023

الأربعاء، 27-09-2023 10:26 ص

الأردن بالترتيب 222 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2023

1c6a6470-ee8c-4af5-8c4e-ba0519c86295


الوكيل الإخباري - احتل الأردن الترتيب 222 عالمياً، على مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2023، وفقاً لآخر تصنيف عالمي مُحدث.اضافة اعلان


وبين تقرير حديث من موقع "Numbeo" وهو قاعدة بيانات عالمية، أن تكلفة المعيشة الشهرية في العاصمة عمّان لعائلة مكونة من 4 أفراد تصل الى ( 1817 ) دينار أردني، دون إيجار البيت، بمعدل تكلفة تصل إلى 511 دينار لكل فرد.

وبحسب التقرير جاءت باكستان في الترتيب الأول عالمياً كأرخص مكان للعيش، تلتها الهند، ثم مصر، ثم نيجيريا، ثم ليبيا، ثم سوريا، ثم نيبال.

وجاءت جزر برمودا أغلى دول العالم بتكاليف المعيشة، ثم سويسرا، ثم جزر كايمان، ثم جزر البهاما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
earthquake-jordan-madaba-28-8-2023

الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا

ولي-العهد

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

3

الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان

Gota853v_400x400

رئيس الوزراء يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

كد

الملكة رانيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

وزارة الخارجية

الأردن يعزي العراق بضحايا حريق في قاعة أفراح

أخبار متعلقة
2

حريق كبير بمطعم مشهور في عمّان - فيديو

reuters_com_2023_newsml_RC2N73A2KV3R

الشبول يُقدم تعازي الحكومة للسفارة الليبية بضحايا الفيضانات

WhatsApp Image 2023-09-12 at 12.03.13 PM

الهواري يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

_7mYm0ZEiBYgSInzjXM7EXvlIewXh4wzwkUMINRX2

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

maxresdefault (1)

إصابتان اثر اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة على شارع 100

WhatsApp Image 2023-08-28 at 10.28.19 AM

بني مصطفى تبحث التعاون في مجال الحماية الاجتماعية مع السفير الإماراتي