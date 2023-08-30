الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

الأربعاء، 30-08-2023 04:43 م

6.8 مليون دولار أمريكي من السعودية لصالح برنامج الأغذية للاجئين في الأردن

image


الوكيل الإخباري - رحب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم بمساهمة قدرها 6.8 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم عملياته في الأردن.

اضافة اعلان

 

وسيوفر هذا التمويل الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، ويصل في الوقت المناسب لتجنب المزيد من التخفيضات الوشيكة في المساعدات الغذائية.


وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس أحمد البيز، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة، ومجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ef59aa701c4

يوم وظيفي في إربد لتوفير 370 فرصة عمل

49a64bef-اليرموك-2

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

368901_5_1693407435

الملكة رانيا العبدالله تزور مطبخ السيدة فريال في قرية حور وتلتقي عدد من سيدات القرية

52023110339587080571

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

371756444_10227624910741583_4190106205592788562_n (1)

وفاة المخرج الأردني سمير الخوالدة في دولة الامارات

1693402004475

المدن والقرى وبلدية مؤاب يوقعان اتفاقية لنقل الطاقة الكهربائية

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية تتابع نقل 5 جثامين جواً لعائلة أردنية توفيت في السعودية

64e300bd23130

الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة

عمال يحملون شاحنات بشحنة بندورة أردنية للتصدير - (أرشيفية)

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

181698

الأمير الحسن يحذر من منعطف حرج بشأن اللاجئين

64cb93361ddf1

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

E07B59AD-9008-42D6-8283-62F8A85B7994

توضيح حكومي بشأن منع دخول الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 سنة للسعودية