6.8 مليون دولار أمريكي من السعودية لصالح برنامج الأغذية للاجئين في الأردن

الوكيل الإخباري - رحب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم بمساهمة قدرها 6.8 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم عملياته في الأردن.

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وسيوفر هذا التمويل الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، ويصل في الوقت المناسب لتجنب المزيد من التخفيضات الوشيكة في المساعدات الغذائية.



وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس أحمد البيز، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة، ومجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي.