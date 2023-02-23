تجديد اعتمادية أيزو 31000 لادارة المخاطر لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الوكيل الإخباري - جددت شركة (اس جي اس) العالمية اعتمادية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن / وحدة الرقابة الداخلية لعام 2022 - 2023 بناء على التزام الهيئة بالمواصفة الدولية (أيزو- 31000 الخاصة بإدارة المخاطر).

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وكانت الهيئة قد حصلت على شهادة (ايزو 31000) في شهر أيلول 2021 ولمدة 3 سنوات ويجري تدقيق الالتزام سنويا في إطار سعي الهيئة لتعزيز قدرتها على تقييم ومعالجة المخاطر لضمان استمرارية الأعمال تحقيقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة.



وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة ان الهيئة حصلت على الشهادة وهي المعيار الأعلى في مجال إدارة المخاطر تتويجاً للجهود التي قامت بها وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة لاستيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة لإدارة وتحليل وتقييم المخاطر في جميع المديريات والوحدات التنظيمية في الهيئة للحصول على ISO 31000.



وأضاف أنه تم منح الشهادة بعد قيام فريق التدقيق المختص من شركة SGS بمراجعة ادارة المخاطر في الهيئة والتأكد من تحقيق جميع الاشتراطات وبناءً على نتائج التدقيق تم منح الشهادة.

وتعتبر بذلك وحدة الرقابة الداخلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أول وحدة رقابية في المؤسسات الحكومية على مستوى المملكة تحصل على هذه الشهادة.