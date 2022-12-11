تجديد اعتمادية شهادة الآيزو لشركة الحوسبة الصحية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الحوسبة الصحية، عن اجتيازها متطلبات نظام جودة إدارة الإجراءات الدولية لتجديد (شهادة آيزو 9001) ، تقديراً لتميز أنظمة إدارة الجودة المتبعة في دوائر الدعم الفني والموارد البشرية والمشتريات في الشركة.

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وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تجديد اعتماد هذه الشهادة، جاء بعد انتهاء شركة ( اس جي اس) المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو، من عمليات التدقيق الدوري والتأكد من إتباع الشركة لجميع معايير هذه الشهادة وفق المواصفات الدولية.



وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، أن تجديد اعتمادية هذه الشهادة على مدار السنوات يعكس مدى حرص الشركة على تعزيز بيئة العمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وأن تطوير نظام فعّال لإدارة الجودة أمر ضروري لمواصلة العمل ودور الشركة في تقديم أفضل الخدمات.



وبين أن أنظمة إدارة الجودة في دوائر الشركة المختلفة، ومنها الدعم الفني والموارد البشرية والمشتريات تخضع للتحديث والتطوير المستمرين، بهدف أتمتة آلية سير العمل وتعزيزها لتحديد المشكلات الطارئة ومعالجتها بسرعة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة هي بمثابة التقدير الدولي للجهود المبذولة في الشركة وتميزها وسعيها المستمر للتحسين المتواصل لأنظمة إدارة الجودة.