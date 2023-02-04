تجديد ترخيص 4 شركات للنقل بالتطبيقات الذكية

الوكيل الاخباري - جددت هيئة تنظيم النقل البري، ترخيص 4 شركات لنقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية والمرخصة خلال العام 2022، بعد الانتهاء من تقديمها للمتطلبات اللازم تقديمها سنوياً، وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع التشريعات النافذة لديها.



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الشركات هي أوبر وكريم وبترا رايد وجيني، مشيرة إلى أن تفعيل تجديد التصاريح لمقدمي الخدمة العاملين ضمن هذه الشركات وفقاً الإجراءات والأنظمة الإلكترونية المتبعة، سيكون اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس من شهر شباط الحالي.

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