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الإثنين، 23-01-2023 07:45 م

الأمانة : 18 ألف اعتراض على المخالفات إلكترونيا

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الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الدكتور أحمد العموش أن تقديم طلبات الاعتراض على مخالفات السير ليس بالجديد وتم استبداله من الآلية الورقية إلى الإلكترونية.

وبين في حديث عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء الاثنين، أن عملية أتمتة الطلب يأتي في سياق تنظيم دور الحضور إلى المحكمة، في ظل إجبارية الحضور أمام قاضي الأمانة.

وأشار إلى أن الأتمتة تسهل على المواطن بدلا من الانتظار لساعات أمام المحكمة، مشيرا إلى أن المواطن لا يمكن حاليا الحضور إلى المحكمة إلا بعد تقديمه للطلب إلكتروني.

وأكد أن انتشار إشاعات ربطت موضوع الأتمتة بالعفو العام، نافيا أن تكون تلك المعلومات صحيحة، ومؤكداً أن العفو العام موضوع سيادي وأمانة عمان لا علاقة لها به.

وكشف العموش عن 18 ألف طلب اعتراض قدمت منذ اتاحته إلكترونياً في الخامس عشر من كانون الثاني الحالي، لافتا في ذات الوقت إلا أن عدد الطلبات كبير جدا مقارنة بمن يحضر وجاهيا إلى المحكمة، حيث إن عدد الطلبات اليومي يصل إلى 600، لكن عدد من يحضروا لا تزيد أعدادهم عن 300.

ونوه بأن الاعتراض لا يحدد بعدد المخالفات بل بعدد السيارات، حيث يمكن تقديم 20 اعتراضا للمركبة الواحدة، مؤكداً أن جميع المخالفات ضمن حدود أمانة عمان يمكن الاعتراض على صحة المخالفة.

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