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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 04:43 م

تجديد مذكرة التفاهم بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة ولي العهد

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الوكيل الاخباري - وقع مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، اليوم الثلاثاء، على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم من خلال إطار عمل مشترك لمأسسة عملية التواصل والتنسيق.

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وسيتخلل المذكرة إطلاق مبادرة تهدف إلى التواصل المجتمعي بشكل مشترك للتعريف ببرامج ومشاريع المؤسستين لخدمة الفئات الشبابية المستهدفة.

 

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