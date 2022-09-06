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الثلاثاء، 06-09-2022 07:54 م

ورشة حول التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم اليوم الثلاثاء، ورشة عمل نظمتها مؤسسة شبيب للإعلام والتسويق الإلكتروني وبالتعاون مع الغرفة بعنوان (التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي)، بحضور المدير العام لمؤسسة شبيب عامر سمارة، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري و عضو مجلس الإدارة المهندس موسى أبو لاوي ، وعدد من ممثلي القطاعات التجارية.

وتحدث عامر سمارة عن الخدمات التي يمكن لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الاستفادة منها لترويج خدماتها، وكيفية دمج وسائل التواصل الاجتماعي التكنولوجية المختلفة في خطة التسويق، وذلك بإطلاق حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق أدوات الوسائل الاجتماعية المناسبة لكل منتج .

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