الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 10:49 م

تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وفرد في القوات المسلحة خلال 2020

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 الوكيل الاخباري - قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين، الخميس، إنه تم تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وفرد سواء كان شاب أو فتاة خلال عام 2020.
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وأضاف لـ "المملكة"، أنه "تم إحباط أكثر من 100 محاولة تسلل وأكثر من 30 عملية تهريب من مخدرات وغيرها".

وتابع: تم "ضبط أكثر من 15 ألف كف حشيش 131817 مليون حبة كبتاغون والعديد من عمليات تهريب الأسلحة".

وحول جائحة كورونا، أكّد الغبين أنه "خلال الجائحة لم تتعامل الخدمات الطبية الملكية فقط مع كورونا، حيث أجرت 4585 عملية جراحية، و950 عملية قسطرة قلب، و10870 جلسة غسيل كلى، و62398 تداخلات إشعاعية.

وأكّد أن القوات المسلحة انتشرت في كافة محافظات المملكة لتطبيق الحظرين الشامل والجزئي.

وكشف العميد أن "عدد مراجعي عيادات الخدمات الطبية الملكية خلال العام 3 مليون و916 ألف و677 مراجع".

"الخدمات الطبية الملكية يتواجد فيها 3500 سرير من خلال مستشفياتها، تم تعزيز هذه الأسرة بإضافة 900 سرير من خلال المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها، وبعد زوال الجائحة سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لتصبح 4500 سرير"، وفق الغبين.

وأوضح الغبين أن فرق التطهير قامت بتطهير المطار والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نفذت 3612 واجب تطهير إضافة إلى تطهير وتعقيم 43 ألف شخص خلال الجائحة.

 




 

 


 

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