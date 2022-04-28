تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، على جاهزية المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المناوبة لأستقبال المراجعين، وتقديم الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وفق خطة تم وضعها لضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.



وأضاف البيان أنه وضمن الخطة التنفيذية الموضوعة للتعامل مع الحالات خلال ايام عطلة العيد، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة وجاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ في جميع المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين كالمعتاد على مدار 24 ساعة، بالاضافة الى مناوبات إدارية للإدارين والمدراء التابعين لإدارة المستشفيات.



وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قد أوعز بضرورة رفع وزيادة وتيرة العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لكي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية خلال فترة عطلة العيد، من خلال وضع خطط تنفيذية يتم تنفيذها وفق مخطط زمني.



وأعلنت وزارة الصحة عن أسماء ومواعيد المراكز الصحية الشاملة المناوبة خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد في جميع محافظات المملكة، والتي يزيد عددها عن (103) مركز صحي على أتم الجاهزية لاستقبال المرضى وتلبية احتياجات المراجعين وذلك على النحو التالي :



أسماء المراكز الصحية الشاملة المناوبة خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد في جميع محافظات المملكة





الفترة الصباحية

8 صباحا الى 4 مساء مركز صحي ابو نصير الشامل



محافظة العاصمة

مركز صحي عمان الشامل

مركز صحي وادي السير الشامل

مركز صحي ماركا الشامل

مركز صحي ناعور الشامل

مركز صحي الموقر الشامل

مركز صحي خريبة السوق الشامل

مركز صحي الجيزة الشامل



الفترة المسائية

4 مساء الى 10

مركز صحي النصر الشامل

مركز صحي القويسمة الشامل

مركز صحي الجوفة الشامل

مركز صحي ابو نصير الشامل

مركز صحي النعيمة الشامل





اقليم الشمال

مركز صحي الحصن الشامل

مركز صحي الصريح الشامل

مركز صحي المزار الشمالي الشامل

مركز صحي حكما الشامل

مركز صحي الفاروق الشامل

مركز صحي المغير الشامل

مركز صحي قميم الشامل

مركز صحي الطيبة الشامل

مركز صحي كفر عوان الشامل

مركز صحي دير ابي سعيد الشامل

مركز صحي كفر يوبا الشامل

مركز صحي سهل حوران الشامل

لواء الرمثا

مركز صحي الرمثا الشامل



مركز صحي عجلون الشامل

عجلون

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اقليم الشمال

مركز صحي كفرنجة الشامل

مركز صحي اشتفينا الشامل

مركز صحي صخرة الشامل

مركز صحي عنجرة الشامل

مركز صحي عرجان الشامل

مركز صحي جرش الشامل



جرش

اقليم الشمال

مركز صحي برما الشامل

مركز صحي الرازي الشامل



بالتناوب والاشتراك مع المراكز الشاملة مركز صحي المصطبة الاولي

مركز صحي بليلا الاولي

مركز صحي كفر خل الاولي

مركز صحي قفقفا الاولي

مركز صحي رحاب الشامل



المفرق

اقليم الشمال

مركز صحي دير الكهف الشامل

مركز صحي نادرة الشامل

مركز صحي الحمراء الشامل

مركز صحي بلعما الشامل

مركز صحي البشرية الشامل

مركز صحي الاشرفية الشامل

مركز صحي ام الجمال الشامل

مركز صحي الرفاعيات الشامل

مركز صحي الخالدية الشامل

مركز صحي الزعتري الشامل

مركز صحي منشية بني حسن الشامل

مركز صحي مغير السرحان الشامل

مركز صحي المنصورة الشامل

مركز صحي ام القطين الشامل

مركز صحي صبحا الشامل

مركز صحي الصفاوي الشامل

مركز صحي سما السرحان الشامل



مركز صحي الظليل الشامل



الزرقاء

مركز صحي المشيرفة الشامل

مركز صحي اسكان الهاشمية الشامل

مركز صحي بيرين الشامل

مركز صحي وادي الحجر الشامل

مركز صحي جبل الامير حمزه الشامل

مركز صحي حي الرشيد الشامل

مركز صحي الزرقاء الجديد الشامل

دوام 24 ساعة مركز صحي الازرق الشامل

مركز صحي العمري الاولي

المختبر المركزي



8 صباحا الى 4 مساءا مركز صحي عير الشامل



البلقاء

مركز صحي البقيع الشامل

مركز صحي يرقا الشامل

مركز صحي الفحيص الشامل

مركز صحي زي الشامل

مركز صحي دير علا الشامل

مركز صحي الصبيحي الشامل

8-4 دوام مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة



اقليم الجنوب

8-4 دوام مركز صحي حي الطفيلة الشامل

دوام 24 ساعة مركز صحي البتراء الشامل اقليم البتراء /اقليم الجنوب



دوام 24 ساعة مركز صحي العقبة الشامل





العقبة

اقليم الجنوب

مركز صحي القويرة الشامل

مركز صحي الديسة الشامل

مركز صحي رم الشامل

مركز صحي رحمة الشامل

مركز صحي الريشة الشامل

مركز صحي بئر مذكور الشامل

مركز صحي القريقرة الشامل





دوام 24 ساعة مركز صحي القطرانة الشامل



الكرك

اقليم الجنوب

مركز صحي الكرك الشامل

مركز صحي المزار الشامل

مركز صحي عي الشامل

مركز صحي غور المزرعة الشامل

مركز صحي الربة الشامل





دوام 24 ساعة مركز صحي الحسينية الشامل





معان

اقليم الجنوب

مركز صحي الشوبك الشامل

مركز صحي المنشية الشامل

مركز صحي الامير راشد الشامل

مركز صحي ايل الشامل

مركز صحي المريغة الشامل

مركز صحي المدورة الشامل

مركز صحي الجفر الشامل

مركز صحي مأدبا الشرقي الشامل

مركز صحي شمال مأدبا الشامل

مركز صحي ذيبان الشامل





