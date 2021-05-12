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الأربعاء، 12-05-2021 06:11 م

تحديد مواقع اقامة صلاة عيد الفطر في المفرق

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الوكيل الاخباري - حددت مديرية اوقاف المفرق 23 موقعا لإقامة صلاة عيد الفطر السعيد.

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ونشرت المديرية اسماء وأماكن المصليات الرئيسة لصلاة عيد الفطر السعيد في مناطق محافظة المفرق مشيرة الى أن صلاة عيد الفطر ستقام في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأول لعيد الفطر.


ودعت مديرية اوقاف المفرق المصلين إلى الإلتزام بالضوابط الصحية المعلن عنها من حيث التباعد وارتداء الكمامة واحضار سجادة الصلاة وعدم التقبيل والمصافحة حرصاً على السلامة العامة في ظل الحالة الوبائية.



--(بترا)

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