الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 19-03-2024 02:51 م

تحذيرات من السير حول ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع عمان

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الوكيل الاخباري- دعت إدارة السير المركزية المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر أثناء سلوك طرق في العاصمة عمان نظرا لارتفاع منسوب مياه الأمطار.

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وقالت إدارة السير إن الطريق الواصل بين خلدا باتجاه صويلح وطريق ما بعد جسر الظاهر باتجاه شارع الأردن وطريق ما قبل جسر الملكة زين الشرف من جهة الملتقى وطريق بعد جسر النهضة باتجاه الثامن يشهد ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

 

 

وتأثرت المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في اغلب المناطق مصحوبة بالرعد وحبات البرد

 

 




 

 


 

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