مديرية شباب العاصمة تحتفي بيوم الشجرة

الوكيل الإخباري-نظمت مديرية شباب العاصمة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديريات الزراعة في العاصمة عمان، احتفالا بمناسبة يوم الشجرة، بمشاركة أعضاء المراكز الشبابية وبحضور فعاليات رسمية وشعبية واسعة.

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وشارك كل من مركز شباب القويسمة وأم الرصاص والجيزة بزراعة ما يقارب 500 شتلة من الأشجار الحرجية والزينة في ساحات وحدائق المراكز المذكورة.



وأكد مدير شباب محافظة العاصمة أنس القضاة، أهمية المشاركة بيوم الشجرة للوصول الى اردن اخضر والتعرف على أهمية زراعة الأشجار الحرجية والمحافظة عليها وحماية الأراضي من التصحر والانجراف وتعزيز قيم العمل التطوعي والتنموي لدى الشباب في خدمة مجتمعاتهم.