السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع عدد من التعطيلات الحوادث البسيطة صباح اليوم، دون وقوع أي إصابات، ودون أن تشكّل أي تأثير مروري كبير.وقال الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم يوم أمس التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، وقع على شارع الشهيد، من مخرج نفق المدنية باتجاه إشارات صقرة، ونتج عنه إصابة واحدة.وبيّن أن الحادث سبب أثر مروري خلال الفترة المسائية، بسبب تعطل المركبة، حتى تم رفع المركبة عن الطريق وإعادة فتح الطريق.ودعا الهزايمة السائقين الى عدم ترك المركبات المتعطلة على الطريق، والعمل بكل الإمكانات على إبعادها عن حرم الشارع العام من خلال الاتصال بهاتف الطوارئ 911.