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الجمعة، 26-08-2022 08:25 م

تحذيرات من صفحات وهمية تدعي تقديم قروض في الأردن

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الوكيل الاخباري - حذّر مصدر رسمي من الإعلانات التي تنتشر على مواقع الاجتماعي، عن منح قروض وتسهيلات للمواطنين، لقاء مبالغ تأمين ورسوم.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن جهات تتعمّد الإحتيال على المواطنين من خلال نشر إعلانات وهمية عن منح قروض مقابل رسوم تدفع مقدماً، موضحاً أن هذه الصفحات تقوم على الاحتيال والنصب.

 

واشار الى أن طرق ومعاملات منح القروض من خلال الشركات أو البنوك واضحة وقانونية وعليها رقابة من البنك المركزي.


ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الحسابات لدى الجهات المعنية .


وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً صفحات تدعي منح قروض للمواطنين بسقوف مختلفة لقاء رسوم يدفعها المواطن مقدما. 


 




 

 


 

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