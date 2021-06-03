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الخميس، 03-06-2021 01:00 م

تحذير حكومي بعد زيادة في عدد الدخولات إلى المستشفيات

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الوكيل الاخباري - أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن الوزارة تلحظ زيادة في عدد الدخولات إلى المستشفيات، وهو ما يتطلب الحذر، سيما في ظلّ اعادة فتح القطاعات.
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وأضاف شركس  في تصريحات صحفية إن الجهات الصحية لا تستطيع أن تنفي احتمالية زيادة عدد الحالات بشكل أو آخر، ولا تستطيع أن تجزم بأننا نشهد بداية موجة ثالثة، مشيرا إلى أن هناك أمرين من شأن الالتزام بهما منع دخولنا في أي موجة، وهما الالتزام بالكمامات وتعليمات وزارة الصحة وتطعيم أعداد كبيرة من المواطنين.

وشدد على أن الوزارة لا تستطيع نفي أن هناك موجة ثالثة، وكل شيء وارد، وإذا ثبت ذلك ستكون أخفّ من السابقة ويمكن التعامل معها بشكل أفضل من السابق.

واختتم شركس حديثه بالقول إن مؤشرات الوضع الصحي في الاردن جيدة ومريحة، ولكن نحتاج إلى الحذر الشديد، نظرا لارتفاع بعض المؤشرات.

 




 

 


 

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