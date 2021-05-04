تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1530) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (715,703) حالات.
• سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8955) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.78%)، مقارنة مع (7.89%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (19,676) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,763,398) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3209) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (694,427) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (12,321) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (140) حالة، فيما غادرت (133) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1202) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (549) في محافظة العاصمة عمّان.
- (203) في محافظة الزرقاء.
- (194) في محافظة إربد، منها (103) في الرمثا.
- (121) في محافظة البلقاء.
- (84) في محافظة العقبة.
- (83) في محافظة المفرق.
- (67) في محافظة معان، منها (21) في البترا.
- (61) في محافظة الكرك.
- (45) في محافظة الطفيلة.
- (45) في محافظة عجلون.
- (42) في محافظة جرش.
- (36) في محافظة مأدبا.