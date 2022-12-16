تحذير صارم صادر عن مديرية الامن العام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت مديرية الامن العام الجميع بالابتعاد عن الافعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها، مؤكدة على ان كل من يقوم بمثل تلك الافعال سيتم القاء القبض عليه لينال عقابه الرادع.



وتهيب مديرية الأمن العام بعدم نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها، إذ تم رصد منشورات لاشخاص يقومون بتلفيق اخبار غير صحيحة وغير دقيقة بهدف اثارة الفتنة وتأجيج الشارع .



فيما لا تزال القوى الامنية تواصل اعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة ولن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره.

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