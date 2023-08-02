تحذير من إدارة السير لكافة السائقين في الأردن

الوكيل الإخباري -

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حذرت إدارة السير المواطنين من السماح للأطفال الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة، ودعت لعدم إبقاءهم فيها لوحدهم، مع تجنب الوقوف المزدوج لمنع وقوع أية ازدحامات مرورية.وقالت الإدارة عبر إذاعة الأمن العام، إن سرعة استجابة نشامى السير المنتشرين على كافة طرق المملكة ساهمت بانسيابية الحركة الصباحية دون وقوع أي إزدحامات مرورية بعد رفع عدد من العوائق اللحظية الصباحية بكل حرفية.وأشارت إلى أن تحديد وجه السائق والالتزام بالمسارب والابتعاد عن التتابع القريب بالإضافة لعدم تجاوز السرعات المقررة من أبجديات القيادة الآمنة.وجددت الإدارة تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة إتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة.