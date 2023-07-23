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الأحد، 23-07-2023 09:51 ص

3 وفيات حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير إن اجراءات حازمة اتخذتها الكوادر الميدانية لضبط المخالفين والحد من السلوكيات الخاطئة بهدف تأمين السلامة المرورية لكافة سالكي الطريق، إذ تم ضبط يوم أمس عدد من المخالفات الخطرة.اضافة اعلان


وتابع عبر إذاعة الأمن العام أن أبرز المخالفات الخطرة التي تم ضبطها هي المسير بعكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية والمسير على شكل مواكب بالإضافة لخروج الأجساد من المركبات بالتزامن مع بدء حفلات التخرج بعدد من الجامعات، أو تغيير المسرب بشكل خاطئ أو اتخاذ مسرب خاطئ أو عدم تثبيت الحمولة أو تغطيتها بالشكل الصحيح ، داعيا الجميع بضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الخاطئة.

وأضاف أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات جميعها مخالفات سببت بحوادث مرورية يوم أمس نتج عنها وفيات وإصابات بشرية، كدهس شخصين أمام محال تجاري عند طلوع المصدار نتج عنه وفاة وإصابة بالإضافة للتعامل مع تدهور مركبة بعجلون نتج عنها وفاتين وصدم لمركبتين في العقبة نتج عنه عدد من الإصابات.

وبدوره بين مندوب الدوريات الخارجية أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل إحدى المركبات أمس سبب بتدهورها على طريق اربد الزرقاء ونتج عنها 4 اصابات بشرية، مؤكدا بضرورة الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات التي ينتج عنها حوادث وخيمة .

 




 

 


 

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