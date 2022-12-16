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الجمعة، 16-12-2022 03:00 م

آخر ما كتبه الدلابيح قبل استشهاده

عبد الرزاق الدلابيح


الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشور نشره الشهيد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان على صفحته الشخصية "فيس بوك"، الذي استشهد اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس إثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية في محافظة معان فجر اليوم الجمعة.

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وكان آخر ما نشره الشهيد الدلابيح، أبيات من الشعر من قصيدة أبي البقاء الرندي من مراثي الأندلس نظمها بعد سقوط آخر أراضي المسلمين في الأندلس:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يُغَرَّ بِطِيبِ العَيْشِ إنْسَانُ
هِيَ الأمُورُ كَمَا شَاهَدْتُهَا دُوَلٌ مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَاءتْهُ أزْمَانُ
وهذهِ الدارُ لا تُبْقي على أحدٍ ولا يدومُ على حالٍ لها شانُ
يُمَزق الدهرُ حتمًا كلَّ سابغةٍ إذا نَبَتْ مَشرَفِيات وخَرصانُ
ويَنتَضي كلَّ سيفٍ للفناءِ ولو كانَ ابنَ ذي يَزَنٍ والغِمدَ غِمدانُ
أينَ المُلوكُ ذوو التيجانِ من يَمنٍ وأينَ مِنْهُمْ أكَالِيلٌ وتِيجانُ
وأينَ ما شَادَهُ شَدَّادُ في إرمٍ وأين ما سَاسَه في الفرس ساسانُ
وأينَ ما حازَهُ قَارُونُ من ذَهَبٍ وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ
أتى على الكلِّ أمرٌ لا مَرَدَّ له حتى قضوا فكأنَّ القومَ ما كانوا  

 

 

 




 

 


 

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