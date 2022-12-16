الجمعة 16-12-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 16-12-2022 02:55 م

مراسم عسكرية لتشييع الشهيد الدلابيح - صور

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الوكيل الإخباري - شيعت مديرية الأمن العام وبمشاركة الآف المواطنين بعد صلاة ظهر اليوم شهيد الوطن والواجب، العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح إلى مثواه الأخير في بلدة الكفير بمحافظة جرش ، والذي ارتقى شهيداً إلى جوار ربه بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الرأس اثناء أداء واجبه خلال اعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان .

وجرت لشهيد الواجب مراسم عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي جهاز الأمن العام ملفوفاً بالعلم الأردني ، ووري الثرى في مقبرة الكفير بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد الدلابيح مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وعدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.

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