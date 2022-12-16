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الجمعة، 16-12-2022 01:36 م

صور وفيديو - جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الدلابيح

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الوكيل الإخباري - شيعت جموع غفيرة من الأردنيين بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد العقيد الدكتور عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، والذي استشهد إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان وفقاً لبيان الأمن العام.

وأقيمت مراسم عسكرية خلال تشييع جثمان الشهيد، الذي ووري الثرى في مسقط رأسه ببلدة الكفير في محافظة جرش.

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