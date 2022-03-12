السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 11:49 ص

تحذير من شركة الكهرباء خلال المنخفض

IBhwR9hCKIuYQO458Q6HvUoilJtMmGu6c659rTXv


الوكيل الإخباري - حذّرت شركة الكهرباء الأردنية المشتركين خلال الاحوال الجوية السائدة، مع اتخاذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة العامة.

اضافة اعلان


ودعت الشركة إلى عدم الإقتراب من شبكات الكهرباء لأي سبب كان، وتفقد أسطح المنازل وإزالة أو تثبيت أي مواد معدنية قد تتطاير على الشبكات .

وشددت الشركة على الإبلاغ عن أي أعطال أو أسلاك ساقطة على الأرض وعدم الاقتراب منها، مع الالتزام بقواعد السلامة العامة.


ووفقا لدائرة الارصاد الجوية، تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا وباردة جداً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر خاصة في شمال ووسط المملكة حتى ساعات العصر، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8804

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

alwakeel (12)

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

WhatsApp Image 2022-03-12 at 2.20.32 PM

إيزوبيل كولمان تتجوّل في مواقع المشاريع المائية وتلتقي باللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة

وزارة الخارجية

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

622c78bf3d993

الإعلان عن اندماج حزبي "زمزم" والوسط الإسلامي

3411701-1133766426

ضبط حدث يقود "ديانا" في دير علا

أخبار متعلقة
205525

الأرصاد تُحذر : انزلاقات وتدني مدى الرؤية على طريق النقب - فيديو

5e406526-f3bb-4063-a149-128a51b2ee33

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

0L5A9896 - Copy

الأرصاد: أمطار وبرد ورعد مع بداية الاسبوع القادم - تفاصيل

22022517558902163273

طقس بارد في اغلب المناطق حتى الخميس

04736dd7f5c0039411f4762ca35da85e

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة... وارتفاع على الحرارة السبت - تفاصيل

120212012527483230386

بدء تساقط الثلوج في عجلون