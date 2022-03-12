تحذير من شركة الكهرباء خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - حذّرت شركة الكهرباء الأردنية المشتركين خلال الاحوال الجوية السائدة، مع اتخاذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة العامة.

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ودعت الشركة إلى عدم الإقتراب من شبكات الكهرباء لأي سبب كان، وتفقد أسطح المنازل وإزالة أو تثبيت أي مواد معدنية قد تتطاير على الشبكات .



وشددت الشركة على الإبلاغ عن أي أعطال أو أسلاك ساقطة على الأرض وعدم الاقتراب منها، مع الالتزام بقواعد السلامة العامة.



ووفقا لدائرة الارصاد الجوية، تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا وباردة جداً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر خاصة في شمال ووسط المملكة حتى ساعات العصر، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

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