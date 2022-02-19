شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

الوكيل الاخباري - قالت شركة الكهرباء الأردنية المساهمة، إن من أحد أسباب ارتفاع أسعار قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وجود تكلّس داخل مركز التسخين في جهاز " الكيزر ".



وبينت الشركة، خلال حملة توعوية اطلقها عن قيم الفواتير، أنه يجب اجراء الصيانة اللازمة للكيزر، إلى جانب عدم تشغيل وسائل تدفئة كهربائية غير فعالة في المنزل.



وتتواصل شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لديهم خلال الشهرين الماضيين.

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وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوقت سابق إن ارتفاع قيم الفواتير ناجم عن زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء الحالي الذي سجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة وبلغ ٤٠١٠ ميجاواط.

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