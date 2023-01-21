تحذير من قبول طلبات صداقة من مجهولين على منصات التواصل

الوكيل الاخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني الأردنيين اليوم السبت من قبول طلبات الصداقة على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين. اضافة اعلان





وقال الأمن السيبراني لـ "الوكيل الاخباري" إن قبول طلبات الصداقة على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين والذي من المحتمل أن يكونوا مخترقين، يمنحهم الصلاحية لمعرفة معلومات مهمة عن حياتك الشخصية مما يساعدهم على ابتكار سيناريوهات حول معرفتهم لعائلتك وأصدقائك وبالتالي استخدامها لاختراقك وسرقة معلوماتك الشخصية.



جاء ذلك ضمن حملة تواصل بأمان الذي أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني سابقا.

