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الثلاثاء، 02-02-2021 08:44 م

تحذير هام للاردنيين الراغبين بالسفر

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الوكيل الاخباري - تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين إلى التأكد من كافة التعليمات والشروط المتعلقة بالسفر والصادرة عن الدول المنوي السفر إليها او العبور من خلالها قبل السفر.
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وأهاب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز بالمواطنين الأردنيين ضرورة التأكد المسبق من كافة الإجراءات والشروط تجنباً لأية اشكاليات وتكاليف إضافية خصوصاً في دول الترانزيت. 

وشدد الفايز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها الدول في كثير من الأحيان متسارعة ومتغيره وأحياناً دون إعلان مسبق نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا. 

وأضاف انه يستحسن تجنب السفر إلا في الحالات الضرورية والالتزام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية وضرورة توفر تأمين طبي يغطي فترة السفر نظراً للتكلفة المرتفعة للعلاج في بعض الدول. 

وأكد الفايز أن البعثات الاردنية في الخارج تبذل كافة الجهود لتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين الأردنيين ضمن ما تسمح به الإمكانيات ويتوافق مع أنظمة وقوانين الدول.

 




 

 


 

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