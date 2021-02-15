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الإثنين، 15-02-2021 11:30 م

تحرير 2264 مخالفة لقانون الدفاع بعد إعادة الانتشار الأمني

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن رجال الأمن العام من مختلف الوحدات الشرطية، ومنذ اعادة الانتشار الامني وتكثيف الحملات الامنية والرقابة على التزام الأفراد بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية والرقابة على التزام المنشآت باوامر الدفاع؛ فقد حرروا  2264 مخالفة لأوامر الدفاع، سواء بحق أفراد ممن ضُبطوا مخالفين لأوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة او منشآت ومحال تجارية لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.
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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف ويومي وفي كافة مناطق المملكة، داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

 




 

 


 

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