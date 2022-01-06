تحويلات سير لاستكمال اعمال الباص السريع في عمّان - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الخميس، عن نيتها القيام بإعمال قشط وتعبيد بشارع الشهيد، على مسار الباص سريع التردد" الباص السريع" وتحديداً ما بعد نفق المشاغل باتجاه تقاطع طارق، وذلك بالتعاون مع إدارة السير.

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وقالت الامانة، إنه تتطلب الأعمال إجراء تحويل السير القادم من دوار المدينة الرياضية بإتجاه شارع غور الصافي ما بعد دوار المشاغل، ثم باتجاه إشارات الأمير حمزة ثم شارع المظفر قطز بإتجاه شارع ثويبة ثم العودة لشارع الشهيد (مسار التحويل القديم)



وأكدت أن ذلك سيكون اعتباراً من الساعة (12) ليلاً من يوم الخميس الموافق 6/1/2022 ولغاية الساعة (12) ظهراً من يوم الجمعة الموافق 7/1/2022.