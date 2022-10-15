السبت 15-10-2022
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تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

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السبت، 15-10-2022 06:31 م

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام عن اجراء تحويلات مرورية على طريق اربد - الزرقاء اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ للبدء بأعمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق مثلث النعيمة / بلعما/ الزرقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه اربد (مثلث النعيمة) الى طريق (منشية بني حسن – أم اللولو).
 
وأوضحت، أنه سيتم تحويل حركة السير القادم من الزرقاء باتجاه اربد (مثلث النعيمة) إلى طريق (منشية بني حسن – أم اللولو) باتجاه طريق (المفرق – اربد) وصولاً الى جسر الرمثا، والاتجاه نحو طريق (اربد – عمان) الى جسر النعيمة وبالعكس، وذلك من خلال الانعطاف يميناً بعد نهاية جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة باتجاه طريق (المفرق - قضاء رحاب – جرش) ثم الانعطاف يميناً بعد 500 متر من جسر مكازي أخو إرشيدة الى مدخل بلدة الصهاه (خلف المحطة الحرارية) وصولاً الى مسار التحويلة حسب الصورة المرفقة ووفق اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد، كما أنه سيتم العمل على تأمين طرق خدمية داخل المشروع لخدمة المجتمع المحلي فقط.

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