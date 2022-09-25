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الأحد، 25-09-2022 06:03 م

الروابدة يرعى احتفال النعيمة بيومها الثقافي

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، أمس السبت، احتفال يوم النعيمة الثقافي الذي نطمه نادي شباب النعيمة، بالتعاون مع منتدى النعيمة الثقافي ضمن احتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية 2022.

وافتتح الروابدة، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم ورئيس المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية المهندس منذر البطاينة وفعاليات رسمية وأهلية وشعبية وثقافية وفنية وأدبية ورياضية، معرضا للفن التشكيلي والرسومات لعدد من الفنانين، ومعرضا آخر للمشغولات اليدوية والإكسسوارات والاكلات الشعبية التقليدية.

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