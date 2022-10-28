تحويلات مرورية جديدة على طريق الزرقاء عمان - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه سيتم اعتبارا من صباح غد السبت و بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحويل حركة المركبات للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الى مسارب حافلات الباص سريع التردد والمنشأة سابقا، وذلك للمنطقة الواقعة مقابل مستودعات الأثاث واللوازم/ القوات المسلحة الاردنية ولغاية المنطقة المقابلة لصالات الكرم ، وذلك للبدء بأعمال جزئية جديدة من المشروع.
وبينت أنه ستكون التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق .
وتؤكد ادارة السير على تواجد مجموعاتها في موقع التحويلات لتسيير حركة المركبات ولتقديم المساعدة للمواطنين.
وتدعو ادارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في المكان.