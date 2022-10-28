الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات مرورية جديدة على طريق الزرقاء عمان - تفاصيل

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الجمعة، 28-10-2022 11:06 م

تحويلات مرورية جديدة على طريق الزرقاء عمان - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه سيتم اعتبارا من صباح غد السبت و بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحويل حركة المركبات للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الى مسارب حافلات الباص سريع التردد والمنشأة سابقا، وذلك للمنطقة الواقعة مقابل مستودعات الأثاث واللوازم/ القوات المسلحة الاردنية ولغاية المنطقة المقابلة لصالات الكرم ، وذلك للبدء بأعمال جزئية جديدة من المشروع.

وبينت أنه ستكون التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق .

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وتؤكد ادارة السير على تواجد مجموعاتها في موقع التحويلات لتسيير حركة المركبات ولتقديم المساعدة للمواطنين. 

وتدعو ادارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في المكان. 

 




 

 


 

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