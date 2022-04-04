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الإثنين، 04-04-2022 09:33 م

تحويلات مرورية جديدة على طريق عمان – الزرقاء

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، بالتعاون مع ادارة السير المركزية عن البدء باجراء تحويلات مرورية على طريق عمان – الزرقاء ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أنه سيتم تحويل السير القادم من “عمان باتجاه الزرقاء” الى “مسارب الطريق القائمة جهة اليسار” لتبدأ من “جسر التنموي الى تقاطع الحديد و بطول 500 متر” وذلك لإتاحة العمل في مسارب الطريق الرئيسي جهة اليمين ومسارب حافلات التردد السريع بالاتجاهين.

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