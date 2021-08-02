تحويلات مرورية على تقاطع مرج الحمام

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إنه يبدأ، الاثنين، العمل بعدد من التحويلات المرورية على تقاطع مرج الحمام؛ لغايات استكمال أعمال الربط في المشروع.

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وذكرت أنها ستكون على النحو التالي:



* تحويل السير القادم من مرج الحمام (دوار البُرديني) الى عمان (طريق المطار- الدوار السابع) باستخدام الجسر الجديد الذي تم إنشاؤه في تقاطع مرج الحمام.



* تحويل السير القادم من إشارة الشوابكة باتجاه عمان إلى طريق الخدمات داخل المشروع.



وأشارت إلى رقباء السير سيتواجدون في الميدان لتوجيه الإرشادات للأخوة السائقين، فضلاً عن توفير كافة الإشارات التحذيرية والإرشادية في الموقع.